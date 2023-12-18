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Певец Александр Новиков призвал называть иноагентов "врагами государства"

1:16
Шоу-бизнес

Ведущий программы "Три аккорда" Александр Новиков гордится своим статусом истинного патриота России и откровенно осуждает своих коллег, покинувших страну после начала СВО.

Певец Александр Новиков призвал называть иноагентов "врагами государства"
Фото: Wikipedia by 337N1562 is licensed under CC BY-SA 4.0

В интервью изданию "Аргументы недели" Новиков выразил уверенность в том, что беглецы вскоре будут жаждать возвращения, каяться и признавать свою принадлежность к Родине. Он особо выделил Чулпан Хаматову, утверждая, что она, как и многие её коллеги, столкнется с трудностями за границей из-за сниженных гонораров.

Новиков считает статус "иноагента" всего лишь формальностью, не ограничивающей тех, кто продолжает критиковать страну. Он предлагает называть их не иноагентами, а врагами государства.

"Что удивительно, весь этот беглый сброд — выкормыши, в основном, Первого канала", — подчеркнул артист.

По мнению Новикова, не следует прощать тех, кто уехал за границу, поскольку их зарубежное имущество стало для них более ценным, чем родная страна. Он подчеркивает, что эти звезды должны оставаться там, где они сейчас находятся.

Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин заявил, что едва не погиб с семьей на Донбассе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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