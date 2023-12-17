Поменяла документы: Настя Ивлеева сменила фамилию

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После двух лет с момента развода с рэпером Элджеем, телеведущая Анастасия Ивлеева приняла решение официально вернуть себе девичью фамилию. Супруги объявили о разводе в 2021 году, после чего начали процесс раздела имущества.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Ивлеева, которая временно использовала фамилию бывшего мужа как творческий псевдоним, лишь 13 декабря сменила документы и вернулась к Анастасии Ивлеевой.

Этот шаг свидетельствует о завершении этапа и переходе к новому этапу в жизни телеведущей.