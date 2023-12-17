После двух лет с момента развода с рэпером Элджеем, телеведущая Анастасия Ивлеева приняла решение официально вернуть себе девичью фамилию. Супруги объявили о разводе в 2021 году, после чего начали процесс раздела имущества.
Ивлеева, которая временно использовала фамилию бывшего мужа как творческий псевдоним, лишь 13 декабря сменила документы и вернулась к Анастасии Ивлеевой.
Этот шаг свидетельствует о завершении этапа и переходе к новому этапу в жизни телеведущей.
На свой 70-летний юбилей Андрей Макаревич* устроил в Израиле масштабный концерт, собравший звездных коллег и эмигрантов из России.