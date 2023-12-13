Блогер Настя Ивлеева опубликовала видео с Элджеем и спровоцировала слухи о воссоединении

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Рэпер Элджей долгое время не появлялся в медиа пространстве, но недавно он вновь оказался в центре внимания. Рэпер неожиданно появился в запрещенной соцсети своей бывшей супруги блогера Насти Ивлеевой, с которой он расстался в 2021 году. Несмотря на развод, слухи о возможном воссоединении не раз подогревались бывшими, но со временем стало ясно, что они прекрасно уживаются как друзья.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Встреча двух бывших супругов не могла обойтись без шутки. В ролике блогерша заходит в "комнату развода" и просит Элджея развести ее. В ответ рэпер говорит: "У вас спина белая". Некоторые комментаторы, видимо, не очень хорошо знакомы с юмором бывших супругов и считают, что шутка не смешная. В то время как преданные поклонники понимают, что звезды играют в своей характерной манере и предлагают им, наконец, вновь сойтись.