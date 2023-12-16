Певица Кристина Орбакайте, вернувшаяся в Россию, планирует временно вернуться в США после отработки новогодних корпоративов. По информации Mash, источник из её окружения утверждает, что артистка уже приобрела билеты, и планирует оставаться в Америке до конца февраля.
По информации источника, отъезд певицы рассматривается как отпуск, с возможным возвращением в Россию по работе.
Цены на новогодние корпоративы Орбакайте снижены на полмиллиона рублей, но её райдер остался без изменений с требованиями к люксовому автопарку, отелю, ЧОПовцам и строгой секретности.
Недавно артистка выступила на гала-концерте "Песня года" и призналась в любви к своим слушателям, однако её семья пока остается в США.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.