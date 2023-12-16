Вернувшиеся в Россию Кристина Орбакайте снова бежит в США

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте, вернувшаяся в Россию, планирует временно вернуться в США после отработки новогодних корпоративов. По информации Mash, источник из её окружения утверждает, что артистка уже приобрела билеты, и планирует оставаться в Америке до конца февраля.

Фото: википедия

По информации источника, отъезд певицы рассматривается как отпуск, с возможным возвращением в Россию по работе.

Цены на новогодние корпоративы Орбакайте снижены на полмиллиона рублей, но её райдер остался без изменений с требованиями к люксовому автопарку, отелю, ЧОПовцам и строгой секретности.

Недавно артистка выступила на гала-концерте "Песня года" и призналась в любви к своим слушателям, однако её семья пока остается в США.