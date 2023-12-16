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Наталья Ветлицкая впервые показала свою взрослую дочь

Шоу-бизнес

Певица Наталья Ветлицкая стала матерью Ульяны, в зрелом возрасте, когда ей было 40 лет. Роды прошли в период, когда артистка уже имела за плечами четыре брака и роман с Дмитрием Маликовым.

Наталья Ветлицкая впервые показала свою взрослую дочь
Фото: личный аккаунт инстаграм* Натальи Ветлицкой

Согласно слухам, отцом дочери стал её четвертый муж, тренер по йоге по имени Алексей. После развода Ветлицкая с дочерью осели в Испании, где из-за здоровенных проблем Ульяны звезда стала риэлтором и дизайнером.

Семья обосновалась в городе Дения в собственном двухуровневом особняке, недалеко от моря. В Европе Наталья также проявила себя как успешная риэлтор, покупая, ремонтируя и продавая недвижимость по выгодным условиям.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

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