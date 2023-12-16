Певица Наталья Ветлицкая стала матерью Ульяны, в зрелом возрасте, когда ей было 40 лет. Роды прошли в период, когда артистка уже имела за плечами четыре брака и роман с Дмитрием Маликовым.
Согласно слухам, отцом дочери стал её четвертый муж, тренер по йоге по имени Алексей. После развода Ветлицкая с дочерью осели в Испании, где из-за здоровенных проблем Ульяны звезда стала риэлтором и дизайнером.
Семья обосновалась в городе Дения в собственном двухуровневом особняке, недалеко от моря. В Европе Наталья также проявила себя как успешная риэлтор, покупая, ремонтируя и продавая недвижимость по выгодным условиям.
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