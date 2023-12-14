"Долбит прям в лоб": продюссер Матвиенко назвал главное отличие Шамана от Любэ

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На гала-концерте финалистов Всероссийской арт-лаборатории "Знание. Авторы", музыкальный продюсер Игорь Матвиенко подчеркнул различия в творческом подходе между SHAMAN (Ярослав Дронов) и группой "Любэ".

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Оба исполнителя затрагивают тему патриотизма, однако "Любэ" рисует родину акварелью, в то время как SHAMAN предпочитает "долбить в лоб" с песнями о России.

"Любэ" уже сколько лет на сцене! И безусловно, они патриотика тоже. Но они — это березы, сосны, река (песен пять только про реку), вот так они рисуют, акварелью рисуют нашу родину. А SHAMAN долбит прям в лоб: Россия! — ответил Матвиенко.

Ранее сообщалось, что у Валентины Матвиенко мурашки от Шамана. Она люит слушать его песни в особые моменты своей жизни.