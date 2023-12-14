"Долбит прям в лоб": продюссер Матвиенко назвал главное отличие Шамана от Любэ

На гала-концерте финалистов Всероссийской арт-лаборатории "Знание. Авторы", музыкальный продюсер Игорь Матвиенко подчеркнул различия в творческом подходе между SHAMAN (Ярослав Дронов) и группой "Любэ".
Оба исполнителя затрагивают тему патриотизма, однако "Любэ" рисует родину акварелью, в то время как SHAMAN предпочитает "долбить в лоб" с песнями о России.
"Любэ" уже сколько лет на сцене! И безусловно, они патриотика тоже. Но они — это березы, сосны, река (песен пять только про реку), вот так они рисуют, акварелью рисуют нашу родину. А SHAMAN долбит прям в лоб: Россия! — ответил Матвиенко.
Ранее сообщалось, что у Валентины Матвиенко мурашки от Шамана. Она люит слушать его песни в особые моменты своей жизни.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.