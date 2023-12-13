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Валентина Матвиенко призналась, что у неё мурашки от Шамана

0:37
Общество

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась в волнующем впечатлении от песни "Встанем" исполнителя Shaman (Ярослав Дронов). Она поделилась, что впервые услышала композицию, спеша на работу, и мурашки пробежали по ее коже.

Валентина Матвиенко призналась, что у неё мурашки от Шамана
Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Матвиенко неоднократно включала эту песню, отмечая, что Shaman поет от души, что особенно актуально, так как в тот момент начиналась Сессия Верховного Совета.

Певец выступил на концерте в Совете Федерации, посвященном 30-летию палаты, исполнив "Встанем" и гимн России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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