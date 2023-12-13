Валентина Матвиенко призналась, что у неё мурашки от Шамана

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась в волнующем впечатлении от песни "Встанем" исполнителя Shaman (Ярослав Дронов). Она поделилась, что впервые услышала композицию, спеша на работу, и мурашки пробежали по ее коже.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Матвиенко неоднократно включала эту песню, отмечая, что Shaman поет от души, что особенно актуально, так как в тот момент начиналась Сессия Верховного Совета.

Певец выступил на концерте в Совете Федерации, посвященном 30-летию палаты, исполнив "Встанем" и гимн России.