На Украине анонсировали выступление российского певца Шамана в апреле 2024 года

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Афиша концерта Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Шаман, на крупнейшем украинском сайте по продаже билетов гласит о том, что российский певец даст концерт в Киеве в апреле 2024 года, сообщает Telegram-канала "Первый".

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Организатор предлагает посетителям шоу возможность присоединиться к мероприятию за стартовую цену от 1500 рублей.

"Они что-то знают", — написал один из пользователей Интернета.

Некоторые пользователи выразили шутливые предположения о том, что к апрелю 2024 года Киев, возможно, станет частью России. Один из пользователей даже предсказал, что "весь Киев споёт: "Я русский!".

Ранее сообщалось, что Шаман станет доверенным лицом Владимира Путина. Кроме того, недавно певец проиграл учительнице из Екатеринбурга в вокальном поединке на шоу "Перепой звезду".