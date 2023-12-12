Афиша концерта Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Шаман, на крупнейшем украинском сайте по продаже билетов гласит о том, что российский певец даст концерт в Киеве в апреле 2024 года, сообщает Telegram-канала "Первый".
Организатор предлагает посетителям шоу возможность присоединиться к мероприятию за стартовую цену от 1500 рублей.
"Они что-то знают", — написал один из пользователей Интернета.
Некоторые пользователи выразили шутливые предположения о том, что к апрелю 2024 года Киев, возможно, станет частью России. Один из пользователей даже предсказал, что "весь Киев споёт: "Я русский!".
Ранее сообщалось, что Шаман станет доверенным лицом Владимира Путина. Кроме того, недавно певец проиграл учительнице из Екатеринбурга в вокальном поединке на шоу "Перепой звезду".
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