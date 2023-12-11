Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт рассказал, почему нужно жёстко относиться к «автозайцам»
Как не остаться без денег в январе
Российский актёр Илья Баскин признался, что зарабатывал в США разными способами
FT: Украина может потерять двух ключевых союзников на этой неделе
В России обновили вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
Топ-5 бюджетных парфюмов с манящими нотами Средиземноморья
Начата национализация крымской недвижимости Ротару
Электростимуляция способна улучшить работу мозга после травм
Вау-эффект: эксперты назвали смоки самым модным макияжем на Новый год-2024

Певец Шаман проиграл учительнице из Екатеринбурга в вокальном поединке на шоу "Перепой звезду"

Шоу-бизнес

Профессиональный певец Шаман в поединке музыкальной битвы на вокальном шоу "Перепой звезду" не смог одержать победу над преподавателем по сценической речи из Екатеринбурга Татьяной Смирнягиной.

Певец Шаман проиграл учительнице из Екатеринбурга в вокальном поединке на шоу "Перепой звезду"
Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

"Перепой звезду" — это программа, дающая возможность проявить свои таланты. Шаман с особым усердием признал, что не смог перепеть звезду. В рамках последнего выпуска шоу Смирнягина и молодой артист исполнили совместный трек под названием "Ты моя". Жюри проекта в составе Петра Дранги, Дениса Казанского, Егора Кончаловского, Надежды Михалковой и Ларисы Гузеевой единодушно пришли к мнению, что победительницей поединка стала преподаватель по сценической речи. Счёт составил 5:0 в её пользу. В соответствии с правилами программы, первый куплет исполняет непрофессиональный артист, а второй — звезда, после чего финал звучит в дуэте.

В проекте принимают участие такие известные звёзды российской эстрады, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин, Shaman и многие другие отечественные знаменитости.

SHAMAN — Интервью программе «Культурный шок»
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Украина - в составе России: Путин услышал бойцов ВС РФ

У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Почему кореянки пищат от восторга от этого советского средства
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновят инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Филипп Киркоров об отдыхе, семье и новом шоу: взгляд в будущее поп-короля
Иван Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
Последние материалы
Российский актёр Илья Баскин признался, что зарабатывал в США разными способами
FT: Украина может потерять двух ключевых союзников на этой неделе
В России обновили вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
Топ-5 бюджетных парфюмов с манящими нотами Средиземноморья
Начата национализация крымской недвижимости Ротару
Электростимуляция способна улучшить работу мозга после травм
Вау-эффект: эксперты назвали смоки самым модным макияжем на Новый год-2024
Hyundai и Kia ввели новую технологию шин
Певец Шаман проиграл учительнице из Екатеринбурга в вокальном поединке на шоу "Перепой звезду"
В ЕС обвинили Россию в подрыве демократии Молдавии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников