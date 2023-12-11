Певец Шаман проиграл учительнице из Екатеринбурга в вокальном поединке на шоу "Перепой звезду"

Профессиональный певец Шаман в поединке музыкальной битвы на вокальном шоу "Перепой звезду" не смог одержать победу над преподавателем по сценической речи из Екатеринбурга Татьяной Смирнягиной.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

"Перепой звезду" — это программа, дающая возможность проявить свои таланты. Шаман с особым усердием признал, что не смог перепеть звезду. В рамках последнего выпуска шоу Смирнягина и молодой артист исполнили совместный трек под названием "Ты моя". Жюри проекта в составе Петра Дранги, Дениса Казанского, Егора Кончаловского, Надежды Михалковой и Ларисы Гузеевой единодушно пришли к мнению, что победительницей поединка стала преподаватель по сценической речи. Счёт составил 5:0 в её пользу. В соответствии с правилами программы, первый куплет исполняет непрофессиональный артист, а второй — звезда, после чего финал звучит в дуэте.

В проекте принимают участие такие известные звёзды российской эстрады, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин, Shaman и многие другие отечественные знаменитости.

SHAMAN — Интервью программе «Культурный шок»