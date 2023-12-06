Станцевавший на концерте Шамана мальчик расстроился, что артист его не заметил

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В сети появилось видео, на котором спикер Заксобрания Иркутской области, Александр Ведерников, гладит по голове танцующего мальчика на концерте Шаман в Иркутске.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Мать ребенка рассказала, что её сын является поклонником исполнителя и испытывает к нему восхищение. Ребенок, являющийся гиперактивным, выразил желание петь и танцевать на концерте своего кумира.

По словам женщины, ее сын расстроился, что Шаман лично не обратил внимания на танцующего ребенка.

Видео стало вирусным, вызвав восторг родителей и общественное обсуждение.