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Станцевавший на концерте Шамана мальчик расстроился, что артист его не заметил

0:39
Шоу-бизнес

В сети появилось видео, на котором спикер Заксобрания Иркутской области, Александр Ведерников, гладит по голове танцующего мальчика на концерте Шаман в Иркутске.

Станцевавший на концерте Шамана мальчик расстроился, что артист его не заметил
Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Мать ребенка рассказала, что её сын является поклонником исполнителя и испытывает к нему восхищение. Ребенок, являющийся гиперактивным, выразил желание петь и танцевать на концерте своего кумира.

По словам женщины, ее сын расстроился, что Шаман лично не обратил внимания на танцующего ребенка.

Видео стало вирусным, вызвав восторг родителей и общественное обсуждение. 

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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