Дмитрий Нагиев задумался о приобретении недвижимости в Дубае

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Популярный телеведущий, актер и шоумен Дмитрий Нагиев решает присоединиться к "клубу" россиян, которые вложились в приобретении недвижимости в Дубае.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Нагиева

Нагиев всерьез задумался о том, чтобы приобрести апартаменты в ОАЭ. Для обсуждения этой темы шоумен встретился со своим давнишним приятелем Виктором Шкипиным, который работает на рынке дубайской жилой недвижимости, сообщает starhit. ru

"Меня мало куда пускают, потому что я плохо себя веду, выгляжу неважно. Недавно стали пускать в Дубай. Вить, у меня 120 тысяч долларов сейчас есть", — поинтересовался Нагиев.

Риэлтор посчитал, что Дмитрий прибедняется и предложил ему вложить 250 тысяч евро а в покупку квартиры в Дубае. Нагиев ответил, что внимательно подумает над таким предложением.

Полное интервью: Дмитрий Нагиев и агентство недвижимости Circle в Дубае