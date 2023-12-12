Популярный телеведущий, актер и шоумен Дмитрий Нагиев решает присоединиться к "клубу" россиян, которые вложились в приобретении недвижимости в Дубае.
Нагиев всерьез задумался о том, чтобы приобрести апартаменты в ОАЭ. Для обсуждения этой темы шоумен встретился со своим давнишним приятелем Виктором Шкипиным, который работает на рынке дубайской жилой недвижимости, сообщает starhit. ru
"Меня мало куда пускают, потому что я плохо себя веду, выгляжу неважно. Недавно стали пускать в Дубай. Вить, у меня 120 тысяч долларов сейчас есть", — поинтересовался Нагиев.
Риэлтор посчитал, что Дмитрий прибедняется и предложил ему вложить 250 тысяч евро а в покупку квартиры в Дубае. Нагиев ответил, что внимательно подумает над таким предложением.
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