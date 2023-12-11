49-летний Марат Башаров решил жениться в четвертый раз

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В программе "Ты не поверишь" Ася Борисова, новая возлюбленная актера Марата Башарова, рассказала о предложении руки и сердца, которое актёр ей сделал и описала его характер как "хрустальный".

Фото: "Basharov Marat" by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0. by Михаил Попов

DailyShow пишет, что Борисова указывает на важность баланса и взаимопонимания в отношениях, подчеркивая необходимость умения справляться с эмоциями партнера. Она также отмечает, что у них с Башаровым не возникает недопонимания и говорит о щедрости актёра в отношении подарков, упоминая о помолвочном кольце в виде сплетенных сердце с россыпью драгоценных камней.

Напомним, что Башаров имеет довольно скандальный бэкграунд, так как его два предыдущих брака закончились разводами, при этом обе бывшие супруги обвинили его в насилии.

Женский Форум #38 | Олеся Иванченко