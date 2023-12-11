Опровергнут ковид у Пахмутовой

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У Александры Пахмутовой простуда, но не ковид, сообщил в понедельник директор Культурного фонда композитора Евгений Малышко.

Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Ранее Mash распространил тревожные новости об экстренной госпитализации 94-летней музыкантки с сердечным приступом. Позже канал уточнил, что у неё диагностирован COVID-19, осложнённый сухим плевритом (воспаление оболочки лёгких).

"Мы действительно болеем, это простудное заболевание. Ковид никакой не был подтверждён и не подтверждается. Просто под присмотром врачей лечимся, чтобы не заниматься самолечением", — прокомментировал Малышко.

Текущее состояние знаменитой больной он назвал "нормальным".

"Настроение на выздоровление. По большому счёту, всё в порядке", — добавил представитель Пахмутовой.