Психолог Розенберг объяснила, почему Пугачёва вовремя не ушла со сцены

Народная артистка СССР Алла Пугачёва пыталась завершить свою карьеру в течение пятнадцати лет. Первый раз она объявила о своем прощальном туре в 2004 году.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Похожие заявления Алла Борисовна сделала также в 2007 и 2009 годах, но окончательно прощайся со сценой она решила лишь в 2019 году. Психолог Любовь Розенберг разъяснила причины такого поведения певицы.

"Для людей, ставших знаменитостями и востребованными в течение многих лет, забвение похоже на смерть. Это словно погружение в пустоту и глубокое одиночество", — приводит слова психолога "СтарХит".

Розенберг отметила, что в начале таких изменений артисты могут чувствовать себя незаменимыми и важными. Позже они находят утешение в своих близких и новых увлечениях. Однако уход из профессии для исполнителей всегда сопровождается депрессией.

Психолог уверена, что это происходит не мгновенно. Чаще всего депрессия приходит тогда, когда артисты осознают, что ничего не изменилось.