Психолог Розенберг объяснила, почему Пугачёва вовремя не ушла со сцены

Народная артистка СССР Алла Пугачёва пыталась завершить свою карьеру в течение пятнадцати лет. Первый раз она объявила о своем прощальном туре в 2004 году.
Похожие заявления Алла Борисовна сделала также в 2007 и 2009 годах, но окончательно прощайся со сценой она решила лишь в 2019 году. Психолог Любовь Розенберг разъяснила причины такого поведения певицы.
"Для людей, ставших знаменитостями и востребованными в течение многих лет, забвение похоже на смерть. Это словно погружение в пустоту и глубокое одиночество", — приводит слова психолога "СтарХит".
Розенберг отметила, что в начале таких изменений артисты могут чувствовать себя незаменимыми и важными. Позже они находят утешение в своих близких и новых увлечениях. Однако уход из профессии для исполнителей всегда сопровождается депрессией.
Психолог уверена, что это происходит не мгновенно. Чаще всего депрессия приходит тогда, когда артисты осознают, что ничего не изменилось.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.