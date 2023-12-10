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Психолог Розенберг объяснила, почему Пугачёва вовремя не ушла со сцены

Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва пыталась завершить свою карьеру в течение пятнадцати лет. Первый раз она объявила о своем прощальном туре в 2004 году.

Психолог Розенберг объяснила, почему Пугачёва вовремя не ушла со сцены
Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Похожие заявления Алла Борисовна сделала также в 2007 и 2009 годах, но окончательно прощайся со сценой она решила лишь в 2019 году. Психолог Любовь Розенберг разъяснила причины такого поведения певицы.

"Для людей, ставших знаменитостями и востребованными в течение многих лет, забвение похоже на смерть. Это словно погружение в пустоту и глубокое одиночество", — приводит слова психолога "СтарХит".

Розенберг отметила, что в начале таких изменений артисты могут чувствовать себя незаменимыми и важными. Позже они находят утешение в своих близких и новых увлечениях. Однако уход из профессии для исполнителей всегда сопровождается депрессией.

Психолог уверена, что это происходит не мгновенно. Чаще всего депрессия приходит тогда, когда артисты осознают, что ничего не изменилось.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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