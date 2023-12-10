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Актер Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху

1:27
Шоу-бизнес

Известный актер Иван Охлобыстин поделился своими воспоминаниями о том, как Алла Пугачева стала преградой на пути к успеху для певца Шаман. В ходе беседы актер также выразил свою поддержку молодому исполнителю.

Актер Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
Фото: wikipedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0

Охлобыстин подчеркнул, что он не придаёт большого значения критике, которую выражают некоторые недоброжелатели в отношении Шаман. Актер вспомнил, что знаком с музыкантом еще до его успеха и считает его талантливым и увлекательным исполнителем.

Кроме того, Охлобыстин вспомнил, что именно Алла Пугачева помешала Шаману одержать победу в популярном музыкальном проекте "Фактор А". Сама Пугачева, будучи членом жюри этого шоу, высоко оценивала талант молодого вокалиста, но не предоставила ему возможности победить. Интересно отметить, что спустя несколько лет Шаман стал признанным лучшим певцом 2023 года согласно опросу ВЦИОМ. Охлобыстин объяснил успех музыканта его талантом и благоприятной обстановкой, в которой он вырос, сообщает novostivl.

Иван Охлобыстин призывает поддерживать талантливых артистов и не ставить преграды перед их стремлением к успеху. Он лично рад тому, что на российской сцене появился исполнитель вроде Шамана, считая его по-настоящему ценным дарованием.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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