Российская исполнительница Надежда Бабкина во время съёмок для одного из телеканалов потеряла сознание.
Как уточняет Telegram-канал Mash, певица лишилась чувств в процессе съёмок для телеканала "Звезда". Артистке сразу же вызвали скорую помощь.
Медики осмотрели Бабкину, привели певицу в чувство. Артистку решили не госпитализировать.
Бабкина в 2020 году лежала в больнице с 80% поражением лёгких. Состояние певицы было тогда настолько тяжёлым, что врачи были вынуждены ввести её в искусственную кому. Черед месяц Бабкину выписали, и она выражала искреннюю благодарность медицинскому персоналу за своё спасение.
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