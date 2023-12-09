Певица Надежда Бабкина потеряла сознание во время съёмок

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Российская исполнительница Надежда Бабкина во время съёмок для одного из телеканалов потеряла сознание.

Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Как уточняет Telegram-канал Mash, певица лишилась чувств в процессе съёмок для телеканала "Звезда". Артистке сразу же вызвали скорую помощь.

Медики осмотрели Бабкину, привели певицу в чувство. Артистку решили не госпитализировать.

Бабкина в 2020 году лежала в больнице с 80% поражением лёгких. Состояние певицы было тогда настолько тяжёлым, что врачи были вынуждены ввести её в искусственную кому. Черед месяц Бабкину выписали, и она выражала искреннюю благодарность медицинскому персоналу за своё спасение.