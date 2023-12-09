Артистка Екатерина Варнава озвучила список всех своих мужчин

1:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

9 декабря своё 39-летие отмечает весёлая юмористка Екатерина Варнава.

Фото: личная страница Екатерины Варнавы в Инстаграм

Известной артистке приписывали множество романов, в том числе с её коллегой по команде КВН "Сборная малых народов" Николаем Гигани. Заметим, что роман этот закрутился, когда Николай был официально женат.

В 2021 году, участвуя в шоу "Детектор лжи", Екатерина рассказывала о своих любовных приключениях с женатым мужчиной. По её словам, тот дарил ей надежду на совместное будущее, но не спешил разводиться. В итоге сама Варнава решила разорвать связь с этим нерешительным кавалером.

В 2012 году у Екатерины начались отношения с Дмитрием Хрусталевым, впоследствии они даже жили вместе, и Дмитрий сделал предложение. Однако через три месяца после помолвки пара рассталась. Екатерина даже пыталась вернуть Дмитрию обручальное кольцо, но Хрусталев попросил оставить его у себя, сообщает vk-smi.

В 2014 году Варнава нашла новую любовь в танцовщике Константине Мякинькове и готовилась выйти за него замуж. Однако в 2020 году в шоу "Осторожно, Собчак!" призналась о разрыве. Паре не удалось завести детей, что и послужило причиной расставания.

В 2020 году на пробах в спектакль "Бульба. Пир" Екатерина познакомилась с режиссером Александром Молочниковым. Они отправились на свидание всего через два дня после знакомства и год спустя стали вместе выходить в свет. Однако и с Молочниковым у неё ничего не вышло. Слухи о измене Александра стали причиной их расставания.

После разрыва с Молочниковым стали ходить слухи о связи Екатерины с депутатом Сергеем Капковым, и летом прошлого года СМИ сообщили об их расставании.