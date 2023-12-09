Певица Катя Лель выразила своё восхищение дочери актрисы Милы Йовович, Эвер Андерсон, за созданный ею ролик под песню "Мой мармеладный".
Лель охарактеризовала Андерсон как "красотку" и выразила ей "респект". Релиз ролика пришелся на декабрь, а сама песня Лель, выпущенная в 2004 году, вернулась в тренды благодаря популярности в TikTok.
Певица радуется интересу зарубежных партнеров к своей композиции после успеха в мировых онлайн-платформах.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.