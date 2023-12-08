Станислав Садальский раскритиковал телевизинные проекты и предрёк Первому каналу банкротство.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на новость о том, что директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о завершении съёмок второго сезона сериала "Мосгаз".
Садальский не верит в успех проектов Первого канала.
"Уверен, получится как с Чубайсом! Результат 0 и денег нет! И опять банкротство!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём "Живом журнале".
Ранее Садальский порадовался назначению Владимира Машкова на новую должность.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.