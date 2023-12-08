Садальский раскритиковал Эрнста: "Уверен, получится как с Чубайсом!"

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Станислав Садальский раскритиковал телевизинные проекты и предрёк Первому каналу банкротство.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на новость о том, что директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о завершении съёмок второго сезона сериала "Мосгаз".

Садальский не верит в успех проектов Первого канала.

"Уверен, получится как с Чубайсом! Результат 0 и денег нет! И опять банкротство!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём "Живом журнале".

Ранее Садальский порадовался назначению Владимира Машкова на новую должность.