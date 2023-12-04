Станислав Садальский прокомментировал назначение председателем театрального сообщества России Владимира Машкова.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что доволен назначением Машкова, так как уважает артиста.
Садальский считает, что часто чиновниками становятся люди, неумеющие руководить, а стремящиеся лишь подольститься к начальству.
"Министрами культуры становятся весьма далекие от искусства люди. Пример — Москва, назначили из института землеустройства проф. непригодного Фурсина", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр отметил, что ждёт перемен.
"Поздравляю театры Москвы и России с Владимиром", — выразил свою радость Садальский, который ранее жаловался на "неумную цензуру" в России.
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