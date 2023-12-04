Садальского обрадовала новая должность Владимира Машкова

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Станислав Садальский прокомментировал назначение председателем театрального сообщества России Владимира Машкова.

Фото: ВК-аккаунт Машкова

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что доволен назначением Машкова, так как уважает артиста.

Садальский считает, что часто чиновниками становятся люди, неумеющие руководить, а стремящиеся лишь подольститься к начальству.

"Министрами культуры становятся весьма далекие от искусства люди. Пример — Москва, назначили из института землеустройства проф. непригодного Фурсина", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что ждёт перемен.

"Поздравляю театры Москвы и России с Владимиром", — выразил свою радость Садальский, который ранее жаловался на "неумную цензуру" в России.