Подруга Аллы Пугачёвой раскрыла причину её конфликта с Ротару

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В шоу-бизнесе неутомимо строят свои паззлы вокруг сложного характера Аллы Пугачевой. Слухи о ее неприязни к конкуренции и якобы "перекрытии кислорода" коллегам волнуют публику. Тем не менее, Любовь Аксенова, портниха и подруга Примадонны, делится своими взглядами в беседе с WomanHit, раскрывая несколько занимательных эпизодов из жизни знаменитой певицы.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Аксенова утверждает: "Алла — человек порядочный и безотказный". Она рассказывает о сумасшедшем графике работы певицы и ее несгибаемой готовности помогать другим, даже если это требует дополнительных усилий. В разговоре о слухах об отношениях с Ротару, Аксенова утверждает, что подобные эпизоды были скорее игрой для зрителей, чем реальными конфликтами.

"С Ротару, например, они разбирались для юмора, чтобы остальным было, о чем поговорить. Рекламу своего рода себе делали. Людям же интересно: две бабы, да еще такие известные, сцепились. А на самом деле они нормально общались: и одна, и вторая", — рассказала Аксёнова.

Обсуждая реакцию Пугачевой на сплетни о ее несносном характере, Любовь подчеркивает, что Алла вполне осведомлена о подобных разговорах, но она не обращает на них внимания. Аксенова, всегда стоящая на защите своей подруги, дает примеры того, как Алла проявляет заботу о близких, подчеркивая, что за всей внешней сложностью характера скрывается заботливая и порядочная личность.

Таким образом, беседа с Любовью Аксеновой рисует более полный портрет Аллы Пугачевой, развенчивая мифы и подчеркивая ее гуманность и преданность близким.