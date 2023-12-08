Юрий Лоза объяснил, почему новогодние огоньки на ТВ теряют свою популярность.
Лоза прокомментировал новость о том, что больше половины россиян не собираются смотреть новогодние передачи.
Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что российские зрители ничего хорошего от телевидения уже не ждут.
Он уверен, что времена появления хороших песен и фильмов давно в прошлом.
"Медиасистема давно изгнала из своих рядов тех, кто способен что-либо придумать, и живёт за счёт покупного иностранного вторсырья", — написал музыкант в своём ВК-аккаунте.
Лоза отметил, что россияне не хотят портить себе настроение "потугами" хозяев телевизионного вещания.
Ранее Юрий Лоза призвал не приставать к Алле Пугачёвой.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.