Лоза о новогодних огоньках на ТВ: изгнали тех, кто способен что-либо придумать

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Лоза объяснил, почему новогодние огоньки на ТВ теряют свою популярность.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Лоза прокомментировал новость о том, что больше половины россиян не собираются смотреть новогодние передачи.

Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что российские зрители ничего хорошего от телевидения уже не ждут.

Он уверен, что времена появления хороших песен и фильмов давно в прошлом.

"Медиасистема давно изгнала из своих рядов тех, кто способен что-либо придумать, и живёт за счёт покупного иностранного вторсырья", — написал музыкант в своём ВК-аккаунте.

Лоза отметил, что россияне не хотят портить себе настроение "потугами" хозяев телевизионного вещания.

Ранее Юрий Лоза призвал не приставать к Алле Пугачёвой.