Люся Чеботина о романе Клавы Коки: меня смущает её выбор

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Певица Люся Чеботина объяснила, почему ей не нравится избранник Клавы Коки.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Люся Чеботина раскритиковала выбор Клавы Коки. Она назвала роман Коки с Александром Повериным катастрофой.

"Меня смущает выбор Клавы, да. Я просто, видимо, уже очень хорошо сканирую людей", — выразила своё мнение Чеботина.

В другом интервью она отзывалась о Поверине, как о нарциссе.

Ранее актриса Настасья Самбурская заявила, что никогда бы не согласилась выйти замуж за Егора Крида.