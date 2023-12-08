Певица Люся Чеботина объяснила, почему ей не нравится избранник Клавы Коки.
Люся Чеботина раскритиковала выбор Клавы Коки. Она назвала роман Коки с Александром Повериным катастрофой.
"Меня смущает выбор Клавы, да. Я просто, видимо, уже очень хорошо сканирую людей", — выразила своё мнение Чеботина.
В другом интервью она отзывалась о Поверине, как о нарциссе.
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