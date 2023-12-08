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Люся Чеботина о романе Клавы Коки: меня смущает её выбор

0:34
Шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина объяснила, почему ей не нравится избранник Клавы Коки.

Люся Чеботина о романе Клавы Коки: меня смущает её выбор
Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Люся Чеботина раскритиковала выбор Клавы Коки. Она назвала роман Коки с Александром Повериным катастрофой.

"Меня смущает выбор Клавы, да. Я просто, видимо, уже очень хорошо сканирую людей", — выразила своё мнение Чеботина.

В другом интервью она отзывалась о Поверине, как о нарциссе.

Ранее актриса Настасья Самбурская заявила, что никогда бы не согласилась выйти замуж за Егора Крида.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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