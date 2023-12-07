Известный актер Иван Охлобыстин делится своим взглядом на события в российском шоу-бизнесе. Он подчеркивает свое отсутствие политической активности и акцентирует внимание на культурных и творческих аспектах.
Охлобыстин признает потерю некоторых известных личностей, но отмечает, что молодые и перспективные таланты не могут сразу занять их место.
В интервью он касается проблемы конкуренции в шоу-бизнесе и приводит примеры исполнителей, которых, по его мнению, не пропустили в свое время.
"Галкин* и Пугачёва — это отдельная отвратительная история, — говорит актер. — Даже касаться их не хочу. Она женщина, и мне довольно сложно оценивать ее поступки. Чрезвычайно печально, что так произошло".
Особое внимание уделяется истории Ярослава Дронова, выгнанного из проекта Аллой Пугачёвой, но теперь признанного лучшим певцом.
Охлобыстин поднимает вопрос о том, почему уехавших заменить не смогли, указывая на препятствия со стороны мэтров прошлого в пропуске конкуренции и преграждении пути молодым талантам.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.