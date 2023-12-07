"Даже касаться их не хочу": Иван Охлобыстин рассказал о Пугачёвой и Галкине*

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актер Иван Охлобыстин делится своим взглядом на события в российском шоу-бизнесе. Он подчеркивает свое отсутствие политической активности и акцентирует внимание на культурных и творческих аспектах.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Охлобыстин признает потерю некоторых известных личностей, но отмечает, что молодые и перспективные таланты не могут сразу занять их место.

В интервью он касается проблемы конкуренции в шоу-бизнесе и приводит примеры исполнителей, которых, по его мнению, не пропустили в свое время.

"Галкин* и Пугачёва — это отдельная отвратительная история, — говорит актер. — Даже касаться их не хочу. Она женщина, и мне довольно сложно оценивать ее поступки. Чрезвычайно печально, что так произошло".

Особое внимание уделяется истории Ярослава Дронова, выгнанного из проекта Аллой Пугачёвой, но теперь признанного лучшим певцом.

Охлобыстин поднимает вопрос о том, почему уехавших заменить не смогли, указывая на препятствия со стороны мэтров прошлого в пропуске конкуренции и преграждении пути молодым талантам.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.