Регина Тодоренко купила квартиру четырехлетнему сыну

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Регина Тодоренко приобрела жилье для своего четырехлетнего сына Михаила и планирует взять ипотеку, чтобы обеспечить жильем и своего годовалого сына Мирослава. Об этом телеведущая поделилась в социальных сетях, подчеркнув, что таким образом она заботится о будущем своих детей, сообщает KP.RU.

Фото: prt scr youtube.com/Все о родах

"Несколько лет назад я приняла решение вложить в будущее своих детей. Решила приобрести квартиру как консервативное вложение. Для старшего сына уже найдено жилье. Следующим шагом станет ипотека на квартиру для младшего", — рассказала артистка своим подписчикам.

Телеведущая состоит в браке с певцом Владом Топаловым, с которым познакомилась в театре. Они поженились в 2019 году, за несколько недель до рождения своего первого ребенка. Отец Влада, продюсер Михаил Топалов, выразил восторг по поводу своей невестки, называя ее "подарком судьбы", и признался, что вся семья ее обожает. Влияние Регины полностью изменило Влада, сделав его совершенно другим человеком.

Первый ребенок звездной пары появился в элитном московском роддоме, а второго Регина родила в Канаде, предпочитая домашние роды. Телеведущая поделилась, что всегда хотела, чтобы все члены семьи встретили новорожденного, поэтому заранее готовила старшего сына к участию в процессе родов, представляя его как игру.