Волочкова о назначении Гергиева директором Большого театра: "Надеюсь, ему хватит и сил"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о том, что директором Большого театра назначили Валерия Гергиева.

Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Волочкова назвала Гергиева самородком и абсолютным талантом.

"Надеюсь, ему хватит и сил, и смекалистости для того, чтобы управлять главным театром страны, — цитирует слова экс-солистки Болшого театра "Вечерняя Москва".

Балерина с теплом высказалась и о бывшем руководителе театра Владимире Урине, который, по её словам, помог ей выступать в Большом театре после того, как прежний руководитель выгнал её с работы.