Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о том, что директором Большого театра назначили Валерия Гергиева.
Волочкова назвала Гергиева самородком и абсолютным талантом.
"Надеюсь, ему хватит и сил, и смекалистости для того, чтобы управлять главным театром страны, — цитирует слова экс-солистки Болшого театра "Вечерняя Москва".
Балерина с теплом высказалась и о бывшем руководителе театра Владимире Урине, который, по её словам, помог ей выступать в Большом театре после того, как прежний руководитель выгнал её с работы.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.