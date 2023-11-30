Журналистка Ксения Собчак посетила торговый дом ЦУМ и выразила свое недовольство из-за высоких цен на обувь. В своем Telegram-канале она разместила серию фотографий обуви от бренда Bottega Veneta, обратив внимание на ценники новой коллекции.
"Цены в ЦУМе на новую Боттегу. Ну хоть санкционочка есть — уже радует. Но если даже мне дорого, то кто это покупает?)" — поделилась своим мнением Собчак.
На прошлой неделе она также представила редкий снимок интерьера своей спальни, на котором видны розовый комод, современная картина, зеркало, стеклянные вазы и светильники.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.