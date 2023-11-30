Ксения Собчак раскритиковала высокие цены в ЦУМе

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак посетила торговый дом ЦУМ и выразила свое недовольство из-за высоких цен на обувь. В своем Telegram-канале она разместила серию фотографий обуви от бренда Bottega Veneta, обратив внимание на ценники новой коллекции.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

"Цены в ЦУМе на новую Боттегу. Ну хоть санкционочка есть — уже радует. Но если даже мне дорого, то кто это покупает?)" — поделилась своим мнением Собчак.

На прошлой неделе она также представила редкий снимок интерьера своей спальни, на котором видны розовый комод, современная картина, зеркало, стеклянные вазы и светильники.





ПРОБУЕМ ЕДУ. ЗАВТРАК У КСЕНИИ СОБЧАК. ОБЗОР ЦЕН В ЦУМЕ #ксениясобчак #собчак #влог