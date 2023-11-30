Друг семьи Смольянинова пообещал "отработать" отказавшегося извиниться Артура

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Известный актер кино Артур Смольянинов* стал объектом внимания после того, как в 2022 году он внезапно покинул Москву. В прошлом году он стал иноагентом после громких интервью, где осудил СВО и политику России. Это решение ошеломило его поклонников, так как образ отважного солдата в фильме "9 рота" ассоциировался с патриотизмом.

Фото: Личная страница "Вконтакте" Алексея Огурцов

Эта ситуация повлияла на бывшую жену Смольянинова Дарью Мельникову, которая обратилась за помощью к давнему другу семьи Алексею Огурцову. В ответ на обеспокоенность о судьбе Смольянинова*, он решил записать видеообращение, призывая актера к покаянию, сообщает Starhit. Актёр заявил, что уехавшим из России артистам необходимо принести пользу в виде общественных работ, чтобы быть прощёнными.

Однако попытки помочь не увенчались успехом, и Смольянинов* не извинился за свои высказывания.

"Ну, если ты выбрал себя на той стороне, то ладно, как снайпер я тебя отработаю по полной программе", — заявил Алексей в ответ на отказ Смольянинова*.

Огурцов также не понимает поступков людей, покидающих страну в трудный период и при этом осуждающих ее. По его мнению, сейчас общество должно объединиться для противостояния врагу.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023, а также внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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