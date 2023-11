Певец Филипп Киркоров на шоу "Стол заказов" канала RU. TV сообщил, что у 45-летней исполнительницы популярных хитов Ани Лорак самая красивая фигура в российском шоу-бизнесе.

Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.