Киркоров похвалил Ани Лорак за самую красивую фигуру шоу-бизнеса

Певец Филипп Киркоров на шоу "Стол заказов" канала RU. TV сообщил, что у 45-летней исполнительницы популярных хитов Ани Лорак самая красивая фигура в российском шоу-бизнесе.

Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.

"Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя", — заверил Киркоров.

Лучшими артистками в уходящем 2023 году, по мнению Киркорова, являются Анна Aсти и Люся Чеботина. По мнению Филиппа Бедросовича именно они достойны статуэтки премии "Золотой граммофон".

Что касается Лорак, то ранее Киркоров в нескольких интервью признавался, что тайно был влюблен в украинскую певицу.

Однако он "не смог переступить черту и остался с ней в исключительно дружеских отношениях". Но восхищаться красотой ее соблазнительных форм бывший муж Пугачевой не перестает, о чем сообщил в очередной раз в прямом эфире.

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