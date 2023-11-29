Телеведущий Иван Ургант попросил прощения у зрителей на концерте в Дубае

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Во время своего концерта в Дубае шоумен Иван Ургант поднял тему патриотизма, выразил свою любовь к России и в шутку попросил прощения у зрителей.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

"Полтора года пытаюсь сказать, но никто не дает: "Я извиняюсь", — сказал звёздный телеведущий.

Разговаривая с аудиторией о теме патриотизма, Ургант отметил, что раньше даже не представлял, как сильно он любит Россию.

"Я люблю Россию… Я вообще даже не знал, как сильно её люблю", — заявил артист.

Зал был тронут словами Урганта, но его бывшие коллеги произнесли несколько характерных высказываний. Например, Вячеслав Манучаров посоветовал шоумену не играть с чувствами и не жаловаться на изгнание из эфира, утверждая, что это было вызвано его отношением к СВО и возмущением жителей России против этой позиции, сообщает StarHit.