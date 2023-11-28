Дочь Ларисы Гузеевой Ольга рассказала, почему ее бойфренды боятся знакомиться с мамой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ольга Бухарова - дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова, рассказала, что в реальной жизни её звездная мама куда мягче и приветливее, чем может показаться из-за публичного образа.

Фото: Соцсети Ларисы Гузеевой

Super.ru пишет, что 23-летняя Ольга призналась, что все её парни боятся маму, потому что в голове уже давно сложился образ той самой Ларисы Гузеевой. Однако стоит им лично познакомиться с актрисой, как все переживания уходят.

«Потом они видят женщину в халате и с пельменями и такие: "Вау"», — призналась Бухарова и тут же добавила, что Лариса держит лицо и без эмоционально здоровается.

К слову, поэтому в свои 64 года Лариса практически без единой морщинки.