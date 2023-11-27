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Дочь Ларисы Гузеевой перечислила условия для будущего мужа

1:16
Шоу-бизнес

На премьере фильма "Теща" была замечена 23-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга. Ее известная мама сыграла главную роль, но, по словам дочери, в реальной жизни Гузеева совсем не такая, как ее персонаж.

Дочь Ларисы Гузеевой перечислила условия для будущего мужа
Фото: Личная страница Ларисы Гузеевой в социальных сетях

Ольга Бухарова, работавшая гримером на съемках, подчеркнула, что Гузеева — мягкая и развитая женщина, соблюдающая границы.

Дочь рассказала, что у них очень близкие отношения, и она доверяет матери все, включая свои отношения. Гузеева оказалась строгой только на экране, в реальной жизни она обычная жена и мама, готовая убирать и готовить пельмени, что любит ее семья.

Ольга, появившись на премьере с другом, также ответила на вопрос о будущем муже.

"Тот, который будет нравиться маме. Но пока что я свободна сердцем", — передаёт слова девушки "Комсомольская Правда".

Она также выделила опрятность и цветы как обязательные качества для будущего зятя.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности отношений Гузеевой и Харламова. Кроме того, Телеведущая разозлилась на участницу "Перепой звезду!" за исполнение песни группы Artik & Asti.

Лариса Гузеева: «Лучше пару годков в тюрьме, чем мне снова 24»//«Скажи Гордеевой»
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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