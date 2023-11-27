На премьере фильма "Теща" была замечена 23-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга. Ее известная мама сыграла главную роль, но, по словам дочери, в реальной жизни Гузеева совсем не такая, как ее персонаж.
Ольга Бухарова, работавшая гримером на съемках, подчеркнула, что Гузеева — мягкая и развитая женщина, соблюдающая границы.
Дочь рассказала, что у них очень близкие отношения, и она доверяет матери все, включая свои отношения. Гузеева оказалась строгой только на экране, в реальной жизни она обычная жена и мама, готовая убирать и готовить пельмени, что любит ее семья.
Ольга, появившись на премьере с другом, также ответила на вопрос о будущем муже.
"Тот, который будет нравиться маме. Но пока что я свободна сердцем", — передаёт слова девушки "Комсомольская Правда".
Она также выделила опрятность и цветы как обязательные качества для будущего зятя.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности отношений Гузеевой и Харламова. Кроме того, Телеведущая разозлилась на участницу "Перепой звезду!" за исполнение песни группы Artik & Asti.
Внук Аллы Пугачёвой осенью прошлого года переехал в США, оставив свою музыкальную карьеру в России.