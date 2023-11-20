Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева разозлилась за исполнение песни "Девочка, танцуй" группы Artik & Asti участницей популярного шоу "Перепой звезду!" Софией Салеховой. В эфире программы она обругала вокалистку словами "вас не хочется утешать".
"Я обожаю эту песню ("Девочка, танцуй" — Прим. Ред.), [расставание — ] это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки. Вас не хочется утешать", — заявила Гузеева, обратившись к Салеховой.
Телеведущая призналась, что не смогла сдержать слов, когда в первый раз услышала композицию Artik & Asti.
Ранее Гузеева расплакалась в эфире передачи "Перепой звезду!" Она не сдержалась во время исполнения песни Игоря Корнелюка "Город, которого нет".
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