Телеведущая Лариса Гузеева разозлилась на участницу "Перепой звезду!" за исполнение песни группы Artik & Asti

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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева разозлилась за исполнение песни "Девочка, танцуй" группы Artik & Asti участницей популярного шоу "Перепой звезду!" Софией Салеховой. В эфире программы она обругала вокалистку словами "вас не хочется утешать".

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

"Я обожаю эту песню ("Девочка, танцуй" — Прим. Ред.), [расставание — ] это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки. Вас не хочется утешать", — заявила Гузеева, обратившись к Салеховой.

Телеведущая призналась, что не смогла сдержать слов, когда в первый раз услышала композицию Artik & Asti.

Ранее Гузеева расплакалась в эфире передачи "Перепой звезду!" Она не сдержалась во время исполнения песни Игоря Корнелюка "Город, которого нет".

ARTIK & ASTI - Девочка танцуй