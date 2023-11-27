Российская актриса Чулпан Хаматова столкнулась с потерей заработка в России из-за решения режиссеров Никиты Михалкова и Карена Шахназарова не снимать фильмы с уехавшими из страны звездами.
Удостоенная звания народной артистки России в 2012 году Хаматова, заявила, что не относится серьезно к этой награде. В прошлом актриса критиковала президента России Владимира Путина и высказывала свое недовольство военными действиями на Украине.
Несмотря на предложение вернуться в Россию с гарантией безопасности, Хаматова отказалась от этой возможности, не желая приносить извинений.
"Могу вернуться, встать на колени, сказать: "Ой-ой, я была неправа, вы всё правильно сделали". Но я не хочу этого делать", — передаёт слова Чулпан News.ru.
Актриса продолжает свою карьеру в Латвии, играя в театре и кино, и остается одним из учредителей благотворительного фонда "Подари жизнь".
Ранее сообщалось, что эмигрировавшая в Латвию Хаматова попала в неприятную ситуацию в рижском ресторане, где ей отказали в обслуживании из-за использования русского языка.
Внук Аллы Пугачёвой осенью прошлого года переехал в США, оставив свою музыкальную карьеру в России.