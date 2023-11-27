Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова отказалась возвращаться в Россию

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Чулпан Хаматова столкнулась с потерей заработка в России из-за решения режиссеров Никиты Михалкова и Карена Шахназарова не снимать фильмы с уехавшими из страны звездами.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Удостоенная звания народной артистки России в 2012 году Хаматова, заявила, что не относится серьезно к этой награде. В прошлом актриса критиковала президента России Владимира Путина и высказывала свое недовольство военными действиями на Украине.

Несмотря на предложение вернуться в Россию с гарантией безопасности, Хаматова отказалась от этой возможности, не желая приносить извинений.

"Могу вернуться, встать на колени, сказать: "Ой-ой, я была неправа, вы всё правильно сделали". Но я не хочу этого делать", — передаёт слова Чулпан News.ru.

Актриса продолжает свою карьеру в Латвии, играя в театре и кино, и остается одним из учредителей благотворительного фонда "Подари жизнь".

Ранее сообщалось, что эмигрировавшая в Латвию Хаматова попала в неприятную ситуацию в рижском ресторане, где ей отказали в обслуживании из-за использования русского языка.

Актрису Чулпан Хаматову вышвырнули за шкирку из рижского ресторана.