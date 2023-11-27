Блогера-транса Дашу Корейку пытались выдворить из метро: "Руками нельзя трогать людей"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогера, который сменил пол и стал Дашей Корейкой, мужчина потребовал освободить вагон метро.

Фото: Инстаграм Даши Корейки

Корейка, который сделал операцию по смене пола, а также коррекцию лица, снимал видео в вагоне метро. Блогер двигался под музыку, держась за поручень.

В какой-то момент к стримеру подошёл мужчина с недовольным лицом, он толкнул трансгендера в плечо и показал на выход.

Подписчики Корейки предположили, что мужчине не понравились розовые волосы блогера.

"Это он ещё не в курсе, что это мальчик"; "Как бы к Максу не относились, но нужно соблюдать дистанцию и руками нельзя трогать людей", — выражали своё мнение фолловеры.

Ранее видео с Корейкой снимал певец Дима Билан. Это было ещё до того, как блогер сменил пол.