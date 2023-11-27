Блогера, который сменил пол и стал Дашей Корейкой, мужчина потребовал освободить вагон метро.
Корейка, который сделал операцию по смене пола, а также коррекцию лица, снимал видео в вагоне метро. Блогер двигался под музыку, держась за поручень.
В какой-то момент к стримеру подошёл мужчина с недовольным лицом, он толкнул трансгендера в плечо и показал на выход.
Подписчики Корейки предположили, что мужчине не понравились розовые волосы блогера.
"Это он ещё не в курсе, что это мальчик";
"Как бы к Максу не относились, но нужно соблюдать дистанцию и руками нельзя трогать людей", — выражали своё мнение фолловеры.
Ранее видео с Корейкой снимал певец Дима Билан. Это было ещё до того, как блогер сменил пол.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.