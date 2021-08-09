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Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В 2020 году в TikTok набирали популярность ролики некой особы, которая работала под ником Даша Карейка. Зрителей забавляли кривлянья тиктокерши, поэтому они поддерживали смешного блогера материально, отправляя ей пожертвования во время так называемых стримов. Звезда интернета сейчас не может поверить своему счастью, так как с ней подружился сам Дима Билан.

Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем

Билан тоже оценил талант восходящей сетевой звезды и перевёл Даше сумму денег, которая заметно выделялась среди скромных пожертвований интернет-аудитории.

О своём замешательстве особа с розовыми волосами поведала в своём Instagram-аккаунте.

"Я не поняла, почему так денюшка быстро повысилась? А-а-а, это человек скинул 10 тысяч рублей. "Увидел в TikTok, как вас задевают. Решил поддержать вас. Ведь творческих людей надо поддерживать. Видно, что вы знаете себе цену, и никакие ветра вас не сломают", — пишет он. У него ник @bilanofficial. Неужели реальный Билан? Вряд ли. Мне кажется, он не сидит на стриме", — далась своими сомнениями Дарья.

Оказалось, что написал блогеру настоящий, а не фейковый Билан. Потом он перевёл тиктокерше ещё 20 тясяч рублей.

"Вангую, ты будешь суперзвездой. Спасибо за настроение! Ржу", — писал Билан, который оценил творчество плаксивой девушки.

Затем в Сети распространилось фото, на котором Билан запечатлён с Карейка в своём доме.

"Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать. Сегодня я встретилась с кумиром моего детства Димой Биланом. Его песни я знала наизусть и пела их, бегая с ребятами на улице. Увидев его, я чуть не расплакалась. В жизни Дима — очень добрый и милый человек. Это был лучший день в моей жизни", — писала воодушевлённая Дарья.

Выяснилось, однако, что особу зовут вовсе не Дарья. За розовыми волосами на самом деле скрывается 19-летний парень по имени Максим.

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Автор: Елена Былкина
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