Актриса Кристина Асмус посетовала, что не выгуляла новое платье на свадьбе экс-бойфренда Александра Петрова

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус высмеяла свадьбу коллеги Александра Петрова в своём блоге. На фотографии она показала себя с растрёпанными волосами и пожаловалась, что не смогла показать своё новое платье на этом мероприятии.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

"Блин, платье новое не выгуляла, горько", — подписала Асмус публикацию с печальным выражением лица.

Асмус сделала это заявление в день свадьбы Петрова, что сразу же вызвало понимание у публики о каком событии речь идёт. Отношения между знаменитостями испортились, когда актриса узнала, что Петров женился не на её подруге Стасе Милославской. Впоследствии она обвинила его в порче её карьеры.

После отношений продолжительностью в четыре года с Милославской все были уверены, что она станет женой звезды сериала "Полицейский с Рублёвки" Петрова. К удивлению всех это была Виктория, которая стала избранницей актёра. 25 ноября они сыграли роскошную свадьбу. Пара собрала близких и друзей в Подмосковье. Весь обряд был на высшем уровне — от переводной татуировки на груди до слёз счастья Петрова, а также танцев и обещаний долгих лет счастливой совместной жизни.

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