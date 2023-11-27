Актриса Кристина Асмус высмеяла свадьбу коллеги Александра Петрова в своём блоге. На фотографии она показала себя с растрёпанными волосами и пожаловалась, что не смогла показать своё новое платье на этом мероприятии.
"Блин, платье новое не выгуляла, горько", — подписала Асмус публикацию с печальным выражением лица.
Асмус сделала это заявление в день свадьбы Петрова, что сразу же вызвало понимание у публики о каком событии речь идёт. Отношения между знаменитостями испортились, когда актриса узнала, что Петров женился не на её подруге Стасе Милославской. Впоследствии она обвинила его в порче её карьеры.
После отношений продолжительностью в четыре года с Милославской все были уверены, что она станет женой звезды сериала "Полицейский с Рублёвки" Петрова. К удивлению всех это была Виктория, которая стала избранницей актёра. 25 ноября они сыграли роскошную свадьбу. Пара собрала близких и друзей в Подмосковье. Весь обряд был на высшем уровне — от переводной татуировки на груди до слёз счастья Петрова, а также танцев и обещаний долгих лет счастливой совместной жизни.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.