Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Она не очень умная": отец Фриске о Маше Распутиной
В польской армии собакам присвоят воинские звания
Nature: вещество из молока и мяса улучшило иммунный ответ против рака
Мария Захарова подтвердила освобождение ХАМАСом россиянина из-за его паспорта
The Lancet: дроны с дефибрилляторами могут спасти жизнь при остановке сердца
В Роспотребнадзоре назвали способы борьбы с ожирением
Стоматолог Автандилян рассказала, что вызывает зубную боль зимой
Премьер Венгрии раскрыл стратегию ЕС: "Мы финансируем — украинцы умирают"
"Максимум два дня в бою": в ФРГ заявили о нехватке боеприпасов из-за Украины

Федор Смолов подарил жене Porsche за 14 миллионов рублей

0:56
Шоу-бизнес

Футболист Федор Смолов радуется своей ролью отца. В середине ноября спортсмен, который летом этого года вступил в брак с моделью Кариной Истоминой, стал отцом дочери. Пока что пара не раскрыла имя малышки. В благодарность за дочь Смолов решил порадовать свою супругу, вручив ей черный Porsche в качестве подарка на День матери. Стоимость этого автомобиля оценивается в 14 миллионов рублей. Карина выразила свою любовь к мужу, опубликовав несколько снимков нового авто в своем блоге.

Федор Смолов подарил жене Porsche за 14 миллионов рублей
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Федора Смолов

Слухи о романе Смолова и Истоминой начали распространяться еще в начале года, и в мае обратили внимание на помолвочное кольцо, которое девушка носила на безымянном пальце. Впоследствии пара соорганизовала свадьбу, а в сентябре Карина впервые показала свой округлившийся живот поклонникам.


 

Смолов купил машину за 30 млн рублей
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Новый киноляп с ковром-пледом отыскали в советской мелодраме "Москва слезам не верит"

Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.

В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп
Журналисты узнали, куда исчез Гоша Куценко и что он говорил о СВО
Журналисты узнали, куда исчез Гоша Куценко и что он говорил о СВО
С ударами по Киевской энергосистеме на Украину идёт "чёрная зима"
Декабрист будет цвести пышным цветом, если ухаживать так
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Крупный российский дилер отказался продавать автомобили "Москвич"
ВСУ уходят с Коксохимического комбината в Авдеевке
Эксперты составили рейтинг самых проблемных автомобилей на "вторичке"
Эксперты составили рейтинг самых проблемных автомобилей на "вторичке"
Последние материалы
Канадские учёные: найден способ похудеть с помощью секса
"Ну ее, эту трезвость": певица Слава
"Она не очень умная": отец Фриске о Маше Распутиной
В польской армии собакам присвоят воинские звания
Федор Смолов подарил жене Porsche за 14 миллионов рублей
Nature: вещество из молока и мяса улучшило иммунный ответ против рака
Мария Захарова подтвердила освобождение ХАМАСом россиянина из-за его паспорта
The Lancet: дроны с дефибрилляторами могут спасти жизнь при остановке сердца
В Роспотребнадзоре назвали способы борьбы с ожирением
Стоматолог Автандилян рассказала, что вызывает зубную боль зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников