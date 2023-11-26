Федор Смолов подарил жене Porsche за 14 миллионов рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Футболист Федор Смолов радуется своей ролью отца. В середине ноября спортсмен, который летом этого года вступил в брак с моделью Кариной Истоминой, стал отцом дочери. Пока что пара не раскрыла имя малышки. В благодарность за дочь Смолов решил порадовать свою супругу, вручив ей черный Porsche в качестве подарка на День матери. Стоимость этого автомобиля оценивается в 14 миллионов рублей. Карина выразила свою любовь к мужу, опубликовав несколько снимков нового авто в своем блоге.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Федора Смолов

Слухи о романе Смолова и Истоминой начали распространяться еще в начале года, и в мае обратили внимание на помолвочное кольцо, которое девушка носила на безымянном пальце. Впоследствии пара соорганизовала свадьбу, а в сентябре Карина впервые показала свой округлившийся живот поклонникам.





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