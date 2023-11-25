В новом выпуске программы "Суперстар" солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич исполнила песню "Как молоды мы были" Александра Градского. В вступительной речи она поделилась воспоминаниями о влиянии мэтра на свою карьеру, отметив судьбоносную встречу с ним в детстве.
Макаревич выбрала легендарную композицию, чаще исполняемую мужчинами, и подчеркнула, что не ставила целью превзойти Александра Борисовича. Члены жюри, включая Наташу Королеву и Стаса Пьеху, отметили ее вокальные навыки, но подчеркнули риск в выборе такой знаковой песни.
Однако, оценки членов жюри разделились. Наташа Королева и Стас Пьеха не почувствовали эмоциональности, хотя похвалили вокал, в то время как Лера Кудрявцева признала риск, но подчеркнула отсутствие "мурашек". Удивительно, что Сергей Соседов, обычно строгий к участникам, высоко оценил старания Макаревич и признал эмоциональность выступления.
Ранее сообщалось, что сын Градского в шоке показал дневник его молодой жены: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить".
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.