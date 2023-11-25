Анастасия Макаревич спела песню Градского из-за судьбоносной встречи в детстве

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В новом выпуске программы "Суперстар" солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич исполнила песню "Как молоды мы были" Александра Градского. В вступительной речи она поделилась воспоминаниями о влиянии мэтра на свою карьеру, отметив судьбоносную встречу с ним в детстве.

Фото: Wikipedia by Savcheg is licensed under CC BY-SA 3.0

Макаревич выбрала легендарную композицию, чаще исполняемую мужчинами, и подчеркнула, что не ставила целью превзойти Александра Борисовича. Члены жюри, включая Наташу Королеву и Стаса Пьеху, отметили ее вокальные навыки, но подчеркнули риск в выборе такой знаковой песни.

Однако, оценки членов жюри разделились. Наташа Королева и Стас Пьеха не почувствовали эмоциональности, хотя похвалили вокал, в то время как Лера Кудрявцева признала риск, но подчеркнула отсутствие "мурашек". Удивительно, что Сергей Соседов, обычно строгий к участникам, высоко оценил старания Макаревич и признал эмоциональность выступления.

Ранее сообщалось, что сын Градского в шоке показал дневник его молодой жены: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить".

Александр Градский "Как молоды мы были" (1988)