Сын Градского в шоке показал дневник его молодой жены: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"

2:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Старший сын Александра Градского Даниил столкнулся с новым потрясением. После ряда шумных публикаций, его пригласили в программу Андрея Малахова, где он столкнулся с дневником своей последней мачехи, бывшей модели Марины Градской (девичья фамилия — Коташенко). Эта женщина, которая была третьей женой Александра Градского, и ранее пыталась через суд поделить имущество маэстро, но безуспешно.

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Даниил был буквально потрясен содержанием дневника, который, по его словам, он ранее не видел.

"Полюби его, как раненое животное, и добей", - например, вот такой цитатой.

Даниил выразил шок от того, что его отец был описан Мариной как "мешок с золотом", который она несет и не может бросить. Это вызвало у Даниила глубокое чувство предательства, учитывая жизнь, которую его отец создал для Марины, работая на "Голосе" и надеясь, что у его сыновей сохранится финансовая поддержка.

Даниил узнал о существовании дневника от бывших сотрудников отца, которые передали его в редакцию программы. Для Даниила дневник стал дополнительным доказательством того, что молодая жена относилась к его отцу неискренне.

"Ее отношение к папе просто беспардонное. Например, когда отцу стало плохо, "скорая" не приезжала более двух часов. Я думаю, за это время Марина успела доехать до его мастерской, где ему стало плохо, и завладеть ключами от его сейфов. Хотя мне не известно, сколько лет ее плану, я предполагаю, что она долго готовила этот хитроумный план. Она добилась своего, надо признать. Мне позвонили, когда "скорая" уже была у отца", - сообщил он.

Врач сказал, что в то время, когда его доставили в институт имени Склифосовского, время было упущено, дополнил сын артиста.

"Папа был народным артистом, нес культуру, а его уход стал потерей. Я понимаю, что возможности вернуть отца и время утрачены, но я надеюсь, что можно восстановить справедливость. Марина никогда не понимала масштаб личности моего отца, и по сей день она этого не осознаёт", — признался Даниил.

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