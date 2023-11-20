Светлана Лобода готова спеть для россиян на корпоративах, но в Казахстане

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода выступать в России не может, но не прочь заработать на былой популярности, поэтому вновь готова спеть для россиян.

Фото: ТГ-канал Светланы Лободы

Как сообщает RT, у 41-летней исполнительницы после разрыва всех отношений с Россией на родине заказов на новогодние корпоративы не много.

Не смотря на публичное осуждение СВО и одобрение политики Владимира Зеленского, экс-солистка ВИА Гра у украинцев особой симпатии не вызывает. А деньги нужны.

Выступать в РФ ей запрещают украинские законы, а в самой России ей запрещен въезд сроком на 50 лет.

Однако, Светлана Лобода все равно готова спеть для российской публики, но на нейтральной территории — в Казахстане.

По разработанной ее продюсерами схеме корпоратив надо оформлять через казахстанское юридическое лицо, с которым подписывается договор

В случае, если дальнейшую организацию берет на себя российская компания, и то она или ее руководство не должно быть под санкциями ЕС.

Прокатит ли такая схема у Лободы, станет известно уже скоро — до Нового года остается чуть более месяца.

LOBODA песня "Родной"