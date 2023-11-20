Лолита обращается к своим погибшим родственникам с просьбой о помощи, и, по ее словам, она получает ее. В интервью Алле Шишкиной артистка рассказывает о фотографиях родственников, присутствующих в ее доме, лица которых она никогда не видела, поскольку снимки сделаны около 120 лет назад.
Лолита подробно рассказывает об истории своей семьи, уточняя, что на фотографиях изображены ее мать, отец, прапрабабушка, и их два сына, оба из которых погибли в гражданской войне — один воевал за красных, а другой за белых.
"Вдруг я поняла, я возвращаюсь домой с гастролей, а у меня ощущение, что в доме ждут", — сказала Лолита.
Звезда эстрады признается, что она чувствует какое-то движение в доме, и порой это сопровождается неожиданными пропажами вещей. Она также рассказывает о моментах, когда после уборки она обнаруживает пропавшую вещь. Иногда она прямо обращается к ушедшим родным с просьбой вернуть ей что-то, и по ее словам, проблема как будто решается сама собой.
В настоящее время Лолита говорит, что в ее доме стало тихо, сообщает "Главный Региональный".
"Все будто остановилось".
Она обращается к своим "спасителям" с вопросом, почему они ее покинули, и ищет знак, чтобы понять, в чем заключается ее ошибка.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.