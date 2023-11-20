Певица Лолита рассказала о том, что она обращается к потусторонним силам за помощью

Лолита обращается к своим погибшим родственникам с просьбой о помощи, и, по ее словам, она получает ее. В интервью Алле Шишкиной артистка рассказывает о фотографиях родственников, присутствующих в ее доме, лица которых она никогда не видела, поскольку снимки сделаны около 120 лет назад.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Лолита подробно рассказывает об истории своей семьи, уточняя, что на фотографиях изображены ее мать, отец, прапрабабушка, и их два сына, оба из которых погибли в гражданской войне — один воевал за красных, а другой за белых.

"Вдруг я поняла, я возвращаюсь домой с гастролей, а у меня ощущение, что в доме ждут", — сказала Лолита.

Звезда эстрады признается, что она чувствует какое-то движение в доме, и порой это сопровождается неожиданными пропажами вещей. Она также рассказывает о моментах, когда после уборки она обнаруживает пропавшую вещь. Иногда она прямо обращается к ушедшим родным с просьбой вернуть ей что-то, и по ее словам, проблема как будто решается сама собой.

В настоящее время Лолита говорит, что в ее доме стало тихо, сообщает "Главный Региональный".

"Все будто остановилось".

Она обращается к своим "спасителям" с вопросом, почему они ее покинули, и ищет знак, чтобы понять, в чем заключается ее ошибка.

INSTASAMKA, Лолита - На Титанике (prod. realmoneyken)