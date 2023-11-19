"Ничего не надо, я тебе и так помогу": фаворит Пугачёвой Савин признался в её беззаветной поддержке

Певец и композитор Сергей Савин поделился, что Алла Пугачёва оказывала ему откровенную помощь, так же как и многим молодым исполнителям. В беседе с aif. ru артист поделился замечательным моментом из своей карьеры, связанной с Примадонной:
"Как и другим молодым исполнителям в ее жизни. Была такая ситуация, когда она стала моим продюсером, я у нее спросил: "Алла Борисовна, а может быть, мы заключим какой-то контракт с вами или что-то подобное?" Она ответила: "Ничего не надо, я тебе и так помогу", — признался артист.
Также Савин прокомментировал высказывания бывшего гитариста Пугачевой, касающиеся посещения певицей храма на Кипре. Артист пояснил, что лично он не особо замечал подобных моментов в поведении Примадонны, добавив свою точку зрения к обсуждаемой теме.
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