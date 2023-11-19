Виктор Рыбин высказал жесткое мнение о Чулпан Хаматовой: "Она мне не нравится ни как актриса, ни как баба"

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В рамках программы RTVI "Легенда", известный певец Виктор Рыбин, бывший участник группы "Дюна", выразил резкое и негативное мнение о переезде актрисы Чулпан Хаматовой в Латвию. Он поделился своими взглядами, оценивая действия бывшей сотрудницы "Современника", и заявил, что она никогда ему не нравилась.

Фото: "Чулпан Хаматова 12 июня 2015-2" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

В своем высказывании в программе, Рыбин выразил недовольство Хаматовой как актрисой и как личностью. Он оценил действия актрисы, переехавшей в Латвию, и высказался отрицательно по поводу ее образа.

"Хаматова никогда мне не нравилась, она вообще какая-то, со своим этим фондом на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба, простите меня за такое слово. Ни о чем," — отметил Рыбин.

Также артист поделился аналогичным мнением о певице Алле Пугачёвой и ее супруге. Он вспомнил неприятный опыт взаимодействия с Примадонной и отметил, что она ставила себя выше других артистов.

Ранее сообщалось, что зрители выступления Хаматовой в Латвии были поражены ее образом, когда актриса буквально размазывала кровавые сопли по лицу в ходе спектакля.