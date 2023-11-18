Филипп Киркоров впервые рассказал о своей квартире холостяка

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров недавно удивил поклонников, заявив, что его сердце снова нашло свою вторую половину. Хотя все думали, что артист проводит время со своей новой возлюбленной в загородном особняке, оказалось, что 56-летний поп-король часто бывает в своей холостяцкой квартире в Филипповском переулке.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Киркоров всегда говорил, что он талантлив не только на сцене, но и в дизайне. По его словам, он создал свою квартиру, вдохновляясь логовом Дэвида Коперфильда.

Артист переехал в квартиру в Филипповском переулке после развода с Аллой Пугачёвой. Кстати, у самой Пугачёвой тоже есть квартира в этом доме, которую подарил ей бывший зять Руслан Байсаров.

Квартира Киркорова площадью 260 квадратных метров выглядит как дворец, благодаря дизайну Натальи Волошиной.

Ремонт и мебель обошлись артисту в два миллиона долларов, несмотря на то, что дизайнер предоставила ему скидку, а часть мебели была подарена друзьями, сообщает "Комсомольская правда".

В квартире много необычных комнат и фокусов. Даже кабинет Киркорова является точной копией кабинета Копперфильда. Если нажать на потайную кнопочку на стеллаже с книгами, откроется секретная дверь, ведущая в спальню. В столовой Киркорова также есть свои фокусы. Нажав на пульт управления, можно открыть небольшую кухню за раздвижными шторками.

В общем, даже в повседневной жизни артист не забывает про свою любовь к шоу.

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