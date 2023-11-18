Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп критикует Байдена за встречу с Си Цзиньпином: "Растерянный и неуверенный"
Бизнесмен Ковалёв готов купить замок Пугачёвой за 70 млн рублей
Прозрачные рыбы помогут восстанавливать сердца людей после инфарктов
Лётчик ВСУ, прилетевший на сторону России, начал работать с ФСБ
Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий
Байден согласился с Путиным насчёт необходимости создания независимой Палестины
Эрдоган заявил, что Израиль действует так же как США в Ираке
Экс-разведчик Риттер: Зеленский стал настолько наглым, что начал указывать Западу
Байден: поддержка Украины оградит войска США от участия в конфликте

Филипп Киркоров впервые рассказал о своей квартире холостяка

1:39
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров недавно удивил поклонников, заявив, что его сердце снова нашло свою вторую половину. Хотя все думали, что артист проводит время со своей новой возлюбленной в загородном особняке, оказалось, что 56-летний поп-король часто бывает в своей холостяцкой квартире в Филипповском переулке.

Филипп Киркоров впервые рассказал о своей квартире холостяка
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Киркоров всегда говорил, что он талантлив не только на сцене, но и в дизайне. По его словам, он создал свою квартиру, вдохновляясь логовом Дэвида Коперфильда.

Артист переехал в квартиру в Филипповском переулке после развода с Аллой Пугачёвой. Кстати, у самой Пугачёвой тоже есть квартира в этом доме, которую подарил ей бывший зять Руслан Байсаров.

Квартира Киркорова площадью 260 квадратных метров выглядит как дворец, благодаря дизайну Натальи Волошиной.

Ремонт и мебель обошлись артисту в два миллиона долларов, несмотря на то, что дизайнер предоставила ему скидку, а часть мебели была подарена друзьями, сообщает "Комсомольская правда".

В квартире много необычных комнат и фокусов. Даже кабинет Киркорова является точной копией кабинета Копперфильда. Если нажать на потайную кнопочку на стеллаже с книгами, откроется секретная дверь, ведущая в спальню. В столовой Киркорова также есть свои фокусы. Нажав на пульт управления, можно открыть небольшую кухню за раздвижными шторками.

В общем, даже в повседневной жизни артист не забывает про свою любовь к шоу.

Филипп Киркоров — про винил, планы и как спеть с ним дуэтом | Pult.ru
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Врачи из РФ в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.

Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27
Лётчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Кедми обвинил Россию в непонимании евреев
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Тайная операция: Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием Воеводы
Лондон потерял тонны золота России, слитки вывозятся в обход Англии
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Последние материалы
Трамп критикует Байдена за встречу с Си Цзиньпином: "Растерянный и неуверенный"
Бизнесмен Ковалёв готов купить замок Пугачёвой за 70 млн рублей
Филипп Киркоров впервые рассказал о своей квартире холостяка
Прозрачные рыбы помогут восстанавливать сердца людей после инфарктов
Лётчик ВСУ, прилетевший на сторону России, начал работать с ФСБ
Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий
Байден согласился с Путиным насчёт необходимости создания независимой Палестины
Эрдоган заявил, что Израиль действует так же как США в Ираке
Экс-разведчик Риттер: Зеленский стал настолько наглым, что начал указывать Западу
Байден: поддержка Украины оградит войска США от участия в конфликте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников