СК РФ проверит рэпера Гуфа по статье об оскорблении чувств верующих

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Следственный комитет проведет проверку по статье об оскорблении чувств верующих в отношении рэпера Гуфа (Алексея Долматова), который разместил видеозапись молитвы священнослужителей под свой трек "Тем, кто с нами", в которой говорится об употреблении наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

Хотя артист уже удалил ролик, обращение активистов из центра "Сорок сороков" привлекло внимание следственных органов. Активисты направили обращение в Следственный комитет с просьбой рассмотреть действия Гуфа по статье "Оскорбление чувств верующих" и проверить трек на пропаганду употребления наркотиков. Инициатор обращения, Георгий Солдатов, называет действия Гуфа кощунственными.

Запланированный на 14 декабря концерт Гуфа в Москве также подвергся запросу активистов на отмену.

Рэпер Гуф (Guf) просится в тюрьму после оскорбления верующих.