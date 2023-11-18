СК РФ проверит рэпера Гуфа по статье об оскорблении чувств верующих

Следственный комитет проведет проверку по статье об оскорблении чувств верующих в отношении рэпера Гуфа (Алексея Долматова), который разместил видеозапись молитвы священнослужителей под свой трек "Тем, кто с нами", в которой говорится об употреблении наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Хотя артист уже удалил ролик, обращение активистов из центра "Сорок сороков" привлекло внимание следственных органов. Активисты направили обращение в Следственный комитет с просьбой рассмотреть действия Гуфа по статье "Оскорбление чувств верующих" и проверить трек на пропаганду употребления наркотиков. Инициатор обращения, Георгий Солдатов, называет действия Гуфа кощунственными.
Запланированный на 14 декабря концерт Гуфа в Москве также подвергся запросу активистов на отмену.
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