Актрисе сериала Полине Денисовой "Папины дочки. Новые" угрожают расправой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ситуация, которая произошла с актрисой "Папины дочки. Новые" и студенткой ГИТИСа Полиной Денисовой, действительно тревожная. По сообщениям СМИ, она уже несколько дней получает угрожающие сообщения в социальных сетях от неизвестного человека. В этих сообщениях ей угрожают расправой и запрашивают данные о месте её проживания. В конечном итоге, неизвестные смогли связаться с мамой Полины и заявили, что от имени Полины заминируют ГИТИС и метро.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvAsldDvuaS/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== by Полина Денисова

Согласно информации, которую предоставляет Shot, накануне учебное заведение от имени актрисы было заминировано около 10 раз. В сообщениях говорилось о том, что там находятся тротиловые бомбы, и чтобы избежать взрывов, необходимо отправить миллион рублей на указанный номер. Полина Денисова обратилась в полицию с просьбой провести проверку и выяснить личности этих кибертеррористов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Папины дочки. Новые | Сезон 1 | Серия 1