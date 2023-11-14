Необычный подарок от детей: певица Жасмин получила акции "Норильского никеля"

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Певица Жасмин рассказала, что её дети приятно удивили подарком к 12-летней годовщине свадьбы. Маргарита (11 лет) и Мирон (7 лет) решили потратить свои "карманные деньги" на приобретение акций горно-металлургической компании, сообщает EADaily.

Фото: www.jasmin.ru by Официальный сайт певицы Жасмин is licensed under http://www.jasmin.ru/gallery_view.php?number=38#&gid=1&pid=16

"Недавно мы отметили 12-ю годовщину свадьбы. Это никелевая свадьба, и дети удивили нас по-настоящему взрослым подарком: они собрали свои накопленные карманные деньги и небольшие денежные подарки, которые им обычно делают бабушки, и купили нам акцию "Норильского никеля", только представьте! Сказать, что мы с Иланом (Шором — беглым молдавским олигархом, которого ищут в Кишиневе) были в шоке — ничего не сказать", — поделилась звезда.

Согласно данным на 13 ноября, стоимость одной акции компании составляет 17500 рублей.

С 2011 года Жасмин состоит в браке с молдавским политиком и миллионером Иланом Шором. В соцсетях она редко публикует фотографии с отцом детей, отмечая, что у них в отношениях нет разлада, просто муж предпочитает избегать лишней публичности.

Певица также поделилась интересным фактом в интервью:

"Татьяна Навка — одна из моих самых близких подруг. Без неё не обходится ни один семейный праздник. Мы часто ездим вместе отдыхать, играем в нарды по полночи и болтаем обо всем на свете. Мы с Таней по-настоящему родственные души, мы на одной волне, ей можно доверить самое сокровенное".

У Жасмин также есть 26-летний сын Михаил. Она родила его от владельца московского ресторана "Эльдорадо" Вячеслава Семендуева. В 2006 году супруги развелись, и Жасмин обвинила бизнесмена в домашнем насилии. Нынешний муж смог стать для её старшего сына не только хорошим отчимом, но и другом, к которому он часто обращается за советом.

10 ноября EADaily сообщало, что разыскиваемый прокуратурой Молдавии Илан Шор покинул территорию Государства Израиль на борту частного самолета. Информацию официально подтвердил глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Центю.

Центю отметил, что самолет с Шором на борту вылетел в начале этой недели, куда он направился — неизвестно.

"Центральный офис в Израиле подтвердил, что Илан Шор покинул территорию Израиля 6 ноября, во второй половине дня, но куда он уехал, неизвестно", — сказал Центю.

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