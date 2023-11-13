Роза Сябитова дала Бузовой совет, который поможет наладить личную жизнь

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Роза Сябитова - сваха и звезда телепрограммы "Давай поженимся" дала интервью в рамках "Шоу Воли", в котором щедро поделилась советами российским звездам, в том числе певице Ольге Бузовой.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvaDISgo8aV/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что Сябитова назвала Бузову "своей болью", выразив восхищение её упорством и карьерными достижениями, но также отметив, что певица должна уделить больше времени личной жизни. Она сетовала на то, что "найти мужа — как найти хорошую работу" и на это требуется время и усилия, которые Бузова уделяет работе.

"Ну умница, ну всего достигла сама, более того, стрессоустойчива, что мне очень нравится, но работает 24/7", — поделилась мыслями сваха и добавила, что певице уже давно пора перестать "ездить по Африке". "Давай, может, работу как-то поменьше сделаем. Потому что найти мужа — как найти хорошую работу; и собеседования — как свидания, на это нужно и время, и усилие, и деньги в том числе, а она работает", — пожаловалась Сябитова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ЦИТАТЫ с Иваном Абрамовым