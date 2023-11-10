Актёр Виктор Сухоруков: ВС Украины ответят за Севастополь и Одессу

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Виктор Сухоруков, известный своей ролью в фильмах "Брат" и "Брат 2", заявил, что ВСУ ответят за события в Севастополе и Одессе. В своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц поделился этими словами актёра.

Фото: кадр из художественного фильма "Брат-2"

"Просил всем подписчикам передать спасибо за поздравления. И добавить, что оппоненты ответят не только за Севастополь, но и за Одессу! Работаем, БРАТ!" — написал Коц.

Фраза является отсылкой к высказыванию героя Сухорукова из "Брата-2" Виктора Багрова, который в фильме использовал подобное выражение, передаёт News.ru.

В январе 2023 года Сухоруков был включён в список лиц, против которых были введены персональные санкции президентом Украины Владимиром Зеленским. Актёр выразил недоумение по поводу своего включения в этот список и предположил, что это может быть связано с завистью к его успеху и таланту.

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